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8 अक्टूबर से चलेगी खजुराहो-उदयपुर सिटी स्पेशल ट्रेन, चेक करें रूट और शेड्यूल

By Abhisek Dwivedi Edited By: Sachin Sharma
Published: Sat, 03 Oct 2026 02:29 PM (IST)

रेलवे ने त्योहारों के लिए खजुराहो-उदयपुर सिटी स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन 8 अक्टूबर से 28 ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. खजुराहो-उदयपुर सिटी स्पेशल ट्रेन 8 अक्टूबर से चलेगी।

  2. त्योहारों के लिए विशेष ट्रेन का रूट और समय जारी।

  3. यात्रा से पहले समय-सारिणी और आरक्षण की पुष्टि करें।

जागरण संवाददाता, महोबा। रेलवे द्वारा त्योहार पर खजुराहो-उदरपुर सिटी-खजुरहो स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। ट्रेन खजुराहो से प्रत्येक गुरुवार एवं सोमवार को 8 अक्टूबर से 19 नवंबर तक रात्रि 8 बजे चलेगी। उदयपुर सिटी से खजुराहो ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार एवं मंगलवार को 9 अक्टूबर से 28 नवंबर तक रात्रि 10 बजे से चलेगी।

रेलवे झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि खजुराहो से उदयपुर के लिए खजुराहो स्टेशन से ट्रेन रात्रि 10 बजे प्रस्थान करेगी।

यह दरियागंज, छतरपुर, खरगापुर, झांसी, ग्वालियर आदि स्टेशनों से होते हुए शाम उदयपुर समय 5:50 बजे पहुंचेगी। उदयपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन रात्रि 10 बजे प्रस्थान करेगी और खजुराहो रेलवे स्टेशन पर रात्रि 8:45 बजे पहुंचेगी।

ट्रेन में कुल 18 कोच होंगे। रेल यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि यात्रा से पूर्व अपनी ट्रेन की समय-सारिणी एवं आरक्षण की स्थिति की पुष्टि अवश्य कर लें।

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