8 अक्टूबर से चलेगी खजुराहो-उदयपुर सिटी स्पेशल ट्रेन, चेक करें रूट और शेड्यूल

जागरण संवाददाता, महोबा। रेलवे द्वारा त्योहार पर खजुराहो-उदरपुर सिटी-खजुरहो स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। ट्रेन खजुराहो से प्रत्येक गुरुवार एवं सोमवार को 8 अक्टूबर से 19 नवंबर तक रात्रि 8 बजे चलेगी। उदयपुर सिटी से खजुराहो ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार एवं मंगलवार को 9 अक्टूबर से 28 नवंबर तक रात्रि 10 बजे से चलेगी।