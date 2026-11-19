जागरण संवाददाता, महोबा। भाजपा कार्यालय में मतदाता जोड़ो अभियान को लेकर महोबा विधानसभा की बैठक आयोजित की गई। विधानसभा प्रभारी लवलेश सिंह ने कहा कि सभी कार्यकर्ता अपने-अपने बूथों का सत्यापन करते हुए वर्ष 2024 की मतदाता सूची और वर्ष 2026 की मतदाता सूची का मिलान करें। जिन पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल होने से छूट गए हैं, उन्हें चिह्नित कर उनका नाम जुड़वाने का कार्य प्राथमिकता से किया जाए।

बैठक में फॉर्म-6 एवं फॉर्म-8 का वितरण किया गया। कार्यकर्ताओं को दोनों फॉर्म आनलाइन व ऑफलाइन भरने की प्रक्रिया की जानकारी दी। फॉर्म-6 के माध्यम से नए पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़वाए जाएंगे, वहीं फॉर्म-8 के माध्यम से मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन व विवरण में सुधार कराया जा सकेगा। चरखारी विधानसभा की बैठक कम्युनिटी गार्डन कुलपहाड़ में आयोजित हुई।