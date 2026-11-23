जागरण संवाददाता, महराजगंज। जिला अस्पताल परिसर में सोमवार सुबह एक युवती ने अपने शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली। आग की लपटों से घिरी युवती को देखकर परिसर में मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई और उसे अस्पताल पहुंचाया।

घटना सुबह करीब 11:30 बजे हुई। युवती रोज की तरह अस्पताल परिसर में मौजूद थी, तभी उसने अचानक अपने शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ उड़ेलकर आग लगा ली। उसकी चीख-पुकार सुनकर परिसर में अफरा-तफरी मच गई। गंभीर रूप से झुलसी युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे गोरखपुर स्थित बीआरडी मेडिकल कालेज के अस्पताल रेफर कर दिया। वहां उसका उपचार चल रहा है।

युवती की पहचान ठूठीबारी कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, वह पिछले चार वर्षों से जिला अस्पताल और मुख्यालय के आसपास घूमती थी और लोगों से मांगकर अपना पेट भरती थी। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा. एके द्विवेदी ने बताया कि घटना की सूचना पुलिस को दी गई है और युवती का बयान दर्ज कराने का अनुरोध किया गया है।