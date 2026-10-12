भारत-नेपाल बॉर्डर पर पांच किमी तक लगी ट्रकों की कतार, रोड पर फल-सब्जी विक्रेताओं का कब्जा 

संवाद सूत्र, सोनौली। भारत-नेपाल सीमा के सोनौली में ट्रकों की लंबी कतार से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। सीमा पर करीब पांच किलोमीटर तक मालवाहक ट्रक खड़े हैं। वहीं, सड़क के आधे हिस्से पर फल और सब्जी विक्रेताओं का कब्जा होने से वाहनों की आवाजाही में परेशानी बढ़ गई है।

संकरी सड़क और मालवाहक वाहनों के दबाव के कारण दिन में नेपाल जाने वाले निर्यात ट्रकों को निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीमा क्षेत्र में ट्रकों की कतार बढ़ने के साथ ही स्थानीय लोगों, राहगीरों और छोटे वाहनों की परेशानी भी बढ़ गई है।

सड़क किनारे फल-सब्जी की दुकानें और ठेले लगने से वाहनों को निकलने के लिए सीमित जगह मिल रही है। इससे जाम की स्थिति बनने के साथ ही दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। सीमा क्षेत्र में यातायात का दबाव कम करने के लिए सड़क से अतिक्रमण हटाने और वाहनों के व्यवस्थित संचालन की जरूरत महसूस की जा रही है।