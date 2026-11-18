जागरण संवाददाता, महराजगंज। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश सरकर के मंत्री डाॅ. संजय कुमार निषाद ने बुधवार की शाम उदितपुर इंटर कॉलेज के पास समर्थकों के साथ गोरखपुर-सोनौली हाईवे पर बैठ गए, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं, मंत्री निषाद के धरने की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में खलबली मच गई।

मंत्री निषाद ने कहा कि पार्टी का गठन वर्ष 2016 में निषाद समाज को आरक्षण दिलाने और ताल, घाट, बालू तथा पुश्तैनी अधिकारों से वंचित किए जाने के मुद्दे पर हुआ था। समाज की सभी मांगों से भारतीय जनता पार्टी को अवगत कराया जा चुका है। निषाद समाज से जुड़े विषयों पर निर्णय भाजपा को ही करना है, इसलिए अब गेंद उसके पाले में है।

पार्टी समाज की आवाज लगातार सरकार के सामने उठा रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी उनकी आभारी है। मुलायम सिंह यादव ने मझवार में सभी उपजातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण दिया था और मछुआ समाज के 447 युवाओं को अनुसूचित जाति से अधिकारी बनाया था।

वहीं, हाईवे से हटने के लिए पुलिस व प्रशाासन के अधिकारी उनसे अनुरोध करते रहे। इससे पहले फरेंदा में पदयात्रा कर उदितपुरइंटर कॉलेज में उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि निषाद समाज को पांच किलो राशन नहीं, लखनऊ और दिल्ली में शासन चाहिए।