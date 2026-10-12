मिट्टी से निकलकर चमकी पुरातन धरोहर, जाली, टाइल्स और चबूतरों से सजे महाराजगंज के कुएं

प्रदीप कुमार गौड़, निचलौल। तेजी से बदलते शहरी परिवेश में उपेक्षित हो रहे पुराने कुओं को बचाने की पहल की गई है। निचलौल नगर पंचायत में 15वें वित्त आयोग की धनराशि से 15 कुओं का सुंदरीकरण और संरक्षण कराया गया है। कभी मिट्टी और कूड़े से पटने के कारण अस्तित्व खोने की कगार पर पहुंचे इन कुओं को अब नया स्वरूप मिला है। इससे पुरातन धरोहर को सहेजने के साथ जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ने की उम्मीद है।

नगर पंचायत अध्यक्ष शिवनाथ मद्धेशिया के पुत्र सुनील कुमार मद्धेशिया मुन्ना ने बताया कि नगर के विभिन्न वार्डों में दशकों पुराने कुएं उपेक्षा का शिकार थे। कई कुओं में मिट्टी और कूड़ा डालकर उन्हें पाट दिया गया था। इससे उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा था। इस समस्या को देखते हुए अध्यक्ष ने कुओं के संरक्षण और सुंदरीकरण का प्रस्ताव तैयार कराकर बजट की व्यवस्था कराई। इस कार्य के लिए कुल 14 लाख रुपये स्वीकृत किए गए।