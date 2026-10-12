नेपाल में बाढ़ से नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ा, महराजगंज में हाई अलर्ट; तटवर्ती इलाकों में NDRF और PAC तैनात

जागरण संवाददाता, महराजगंज। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी में आई बाढ़ के बाद नारायणी नदी के जलस्तर को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। रविवार को अधिकारियों ने बैठक कर नदी की स्थिति की समीक्षा की और संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की।

नदी के किनारे और संवेदनशील क्षेत्रों में पीएसी व एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। रविवार शाम छह बजे नारायणी नदी का जलस्तर 42,800 क्यूसेक दर्ज किया गया। नेपाल में बाढ़ के कारण नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए सोहगीबरवा, शिकारपुर और भोथहा समेत तटवर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन संभावित खतरे से निपटने के लिए लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है।

अगस्त के अंतिम सप्ताह में नेपाल में आई बाढ़ का असर महराजगंज और कुशीनगर तक पहुंचा था। उस समय नारायणी नदी में पानी का बहाव करीब तीन लाख क्यूसेक तक पहुंच गया था। वहीं, सितंबर में लगातार दो दिनों की वर्षा के बाद नदी का जलस्तर छह लाख क्यूसेक तक पहुंच गया था।