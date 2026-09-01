नेपाल की बाढ़ में बही 132 पुलों की बुनियाद, 6 मिनट का सफर हुआ डेढ़ घंटे का

विश्वदीपक त्रिपाठी, धादिंग (नेपाल)। उस पार सिद्धलेख गांवपालिका-7 का पीपलटार, इधर गजुरी गांवपालिका का घाटबेसी। धादिंग जिले में त्रिशूली नदी पर बना झूला पुल दोनों गांवों के लिए सिर्फ रास्ता भर नहीं, सुगम जनजीवन का आधार था। घाटबेसी के बच्चे इसी रास्ते स्कूल जाते, पीपलटार के किसान सब्जियां लेकर गजुरी के बाजार आते।

बीमारों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने का भी यही एक सुलभ मार्ग था। बाढ़ में पुल क्षतिग्रस्त हुआ तो छह मिनट में तय होने वाला रास्ता डेढ़ घंटे का हो गया। ऐसे एक दो नहीं नेपाल में 32 पक्के और 100 से अधिक टूटे और क्षतिग्रस्त झूला पुल ने जनजीवन को तबाह कर दिया है।अब पहाड़ की संकरी पगडंडी पर जान जोखिम में डालकर जाने के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है।

त्रिशूली किनारे खड़े पीपलटार के 65 वर्षीय रमेश श्रेष्ठ कहते हैं, अपने जीवन काल में त्रिशूली का ऐसा रूप कभी ने देखा। जिनके घर-बार उजड़े वो तो कहीं का नहीं रहा, लेकिन पुल टूटने से परेशानी बढ़ी है वो भी किसी आपदा से कम नहीं।

इसी गांव पालिका की पानमती थापा को गर्भवती बहू की चिंता है। कहती हैं डाक्टर ने 10 सितंबर की डेट दी है। पुल होता तो दस मिनट में गजुरी पीएचसी पहुंच जाते। अब डेढ़ घंटे का रास्ता तय करना पड़ेगा। पहाड़ चढ़ते-चढ़ते ही कुछ हो गया तो।

पुलों की तबाही का सबसे बड़ा असर त्रिशूली और भोटेकोशी किनारे की बस्तियों पर पड़ा है। धादिंग, गोरखा, नुवाकोट और रसुवा में पुल टूटने से बाजार, स्कूल और अस्पताल तक पहुंच प्रभावित हुई है। किसानों की उपज बाजार तक पहुंचाना मुश्किल है और कई गांवों के बीच संपर्क टूट गया है। नेपाल के सड़क विभाग के अनुसार छह पुलों को भारी जोखिम के बावजूद बचा लिया गया है।

कहां-कितने पुल बह गए रसुवा में 13 :

मितेरी पुल (रसुवागढ़ी), टिमुरे पुल-1 व 2, भोटेकोशी पुल (चिलिमे), चिलिमे खोला पुल, भोटेकोशी व स्याफ्रुबेसी क्षेत्र के बेलीब्रिज, स्याफ्रुबेंसी पुल और त्रिशूली-मैरुंग क्षेत्र के पांच पुल बह गए। मितेरी पुल टूटने से नेपाल-चीन व्यापार ठप है।

नुवाकोट में 14:

बेत्रावती के पुराने-नए पुल, त्रिशूली नदी पुल (तुप्चे), त्रिशूली बाजार के दो पुल, सिमचौर पुल, देवीघाट स्थित जलस्रोत विभाग व मध्यपहाड़ी राजमार्ग के पुल, तांदी खोला के दो पुल तथा त्रिशूली नदी के श्रीकाली, बुढसिंहघाट, रातमाटे और फोस्रेटार पुल बह गए।