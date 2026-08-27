नेपाल से गंडक नदी में बहकर आए तीन शव, SSB और SDRF ने बाहर निकाला; मंजर देख लोगों में दहशत

जागरण संवाददाता, महराजगंज। नेपाल में आई बाढ़ की त्रासदी का असर अब भारतीय क्षेत्र में भी दिखाई देने लगा है। नेपाल की ओर से बाढ़ के पानी के साथ शव बहकर भारतीय क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। गुरुवार को निचलौल के टेलफाल के समीप गंडक नदी में तीन शव उतराते मिले।

शवों के दिखाई देने के बाद नदी की निगरानी में जुटी सुरक्षा एजेंसियों में हलचल मच गई। एसएसबी, एसडीआरएफ और निचलौल पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर तीनों शवों को नदी से बाहर निकलवाकर सुरक्षित रखना शुरू कर दिया।