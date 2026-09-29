महाराजगंज पकौड़ी खाने के बाद बगीचे में अचेत होकर गिरा युवक, सीएचसी में डॉक्टरों ने घोषित किया मृत

जागरण संवाददाता, निचलौल। पकौड़ी खाने के बाद घोड़हवा वार्ड के पश्चिम सिवान स्थित बगीचे में एक युवक की तबीयत अचानक बिगड़ गई। युवक अचेत होकर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों की मदद से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

निचलौल थाना के कोहड़वाल निवासी 20 वर्षीय आदित्य गोंड़ निचलौल स्थित एक पैथोलाजी में काम करता था। उसके दोस्त अविनाश प्रजापति ने बताया कि सोमवार शाम पांच बजे दोनों ने घोड़हवा वार्ड स्थित गायत्री मंदिर के पास ठेले से पकौड़ी खरीदी और बगीचे में चले गए। जैसे ही उन्होंने पकौड़ी खाना शुरू किया, आदित्य को अचानक झटका आया और उसके मुंह से झाग निकलने लगा।