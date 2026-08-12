महराजगंज में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने ली महिला की जान

जागरण संवाददाता, महराजगंज। तेज रफ्तार ट्रक ने बुधवार की भोर में फरेंदा-महराजगंज मार्ग पर चेहरी के पास टहल रही एक महिला को टक्कर मारने के बाद पलट गया। हादसे में गंभीर चोट लगने से महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई।

कोतवाली थाना क्षेत्र के कोलुआ जोतपुर के टोला चेहरी निवासी लक्ष्मी निषाद रोज की तरह बुधवार की भोर करीब पांच बजे टहलने के लिए निकली थीं। इसी दौरान फरेंदा की ओर से महराजगंज की तरफ तेज रफ्तार से आ रहा ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया। ट्रक ने सड़क किनारे टहल रही लक्ष्मी निषाद को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद ट्रक भी सड़क पर पलट गया।