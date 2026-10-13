महराजगंज सभासद उपचुनाव: अब तक 34.03 प्रतिशत हुआ मतदान, कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी

जागरण संवाददाता, महराजगंज। नगर पालिका परिषद महराजगंज के वार्ड संख्या सात शिवनगर के रिक्त सभासद पद के लिए मंगलवार सुबह सात बजे से मतदान जारी है। दोपहर एक बजे तक तीनों मतदेय स्थलों पर कुल 34.03 प्रतिशत मतदान हुआ। उपचुनाव में पांच निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं।

वार्ड के कुल 3097 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के लिए प्राथमिक पाठशाला शिवनगर में तीन मतदेय स्थल बनाए गए हैं। इनमें पहले मतदेय स्थल पर 967, दूसरे पर 1103 और तीसरे पर 1027 मतदाता पंजीकृत हैं। दोपहर एक बजे तक कुल 1054 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके थे।