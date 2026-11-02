महराजगंज में टीबी के रोगियों की बढ़ती संख्या ने बढ़ाई चिंता, 10 महीने में 4452 नए मामले दर्ज

नीरज श्रीवास्तव, जागरण, महराजगंज। टीबी के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 5 वर्ष पूर्व 3233 रोगियों को चिह्नित कर उपचार शुरू कराया गया था। इस वर्ष एक जनवरी से 31 अक्टूबर 2026 तक यह आंकड़ा 4452 पहुंच गया। इस अवधि में रोगियों की पहचान में 1197 की वृद्धि दर्ज की गई है। बढ़ती संख्या ने क्षयरोग की रोकथाम और समय पर उपचार सुनिश्चित करने की चुनौती बढ़ा दी है।

क्षयरोग उन्मूलन के लिए जांच और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, फिर भी बड़ी संख्या में नए रोगियों की पहचान चिंता का विषय है। जागरूकता का अभाव, समय पर जांच न कराना और संक्रमण की अनदेखी इसके संभावित कारण हैं। विभाग का कहना है कि जांच का दायरा बढ़ने से अधिक रोगी सामने आ रहे हैं। इस वर्ष चिह्नित 4452 रोगियों में से 2700 स्वस्थ हो चुके हैं।

वर्षवार चिह्नित रोगी 2022 — 3233

2023 — 4849

2024 — 5807

2025 — 6024

2026 — 4452 2026 के आंकड़े एक जनवरी से 31 अक्टूबर तक के हैं। 5900 क्षयरोगियों को नहीं मिली पोषण प्रोत्साहन राशि महराजगंज जिले में करीब 5900 क्षयरोगियों को लगभग 14 माह से पोषण प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पा रही है। निक्षय पोषण योजना के तहत सरकार उपचाराधीन रोगियों को पौष्टिक आहार के लिए प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता देती है।

----------

इन लक्षणों पर जांच कराएं