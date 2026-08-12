महराजगंज: सांप-नेवले की लड़ाई से थम गई गाड़ियों की रफ्तार, सड़क पर लगा लंबा जाम; देखने वालों का लगा तांता

जागरण संवाददाता, महराजगंज। सांप और नेवले के बीच करीब आधे घंटे तक चली जोरदार भिड़ंत राहगीरों के लिए कौतूहल का विषय बन गई। दोनों को लड़ते देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़क पर जुट गए, जिससे कुछ समय के लिए वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही।

बुधवार शाम करीब पांच बजे झुलनीपुर से निचलौल जाने वाले मुख्य मार्ग पर करमहिया के पास लोगों ने सांप और नेवले को आपस में लड़ते देखा। देखते ही देखते मौके पर राहगीरों और आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई।