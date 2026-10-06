महाराजगंज में नौवीं की छात्रा से प्रधानाचार्य पर छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

जागरण संवाददाता, महाराजगंज। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य पर कक्षा नौ की छात्रा से छेड़छाड़ करने और धमकी देने का आरोप लगा है। मामले में छात्रा के पिता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। घटना के बाद से छात्रा विद्यालय नहीं जा रही है। शनिवार को बीएनएस की धारा 180 और धारा 183 के तहत छात्रा कलम बंद बयान भी दर्ज हुआ है। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। यहां तक पोर्टल पर भी इस मुकदमे का विवरण नहीं दर्ज किया गया है।

छात्रा के पिता ने सदर कोतवाली पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि उनकी बेटी एक विद्यालय के हास्टल में रहकर पढ़ाई करती है। 29 सितंबर को प्रधानाचार्य ने उसे अपने कमरे में बुलाया। छात्रा दो अन्य छात्राओं के साथ उनके कमरे में पहुंची। आरोप है कि प्रधानाचार्य ने दोनों छात्राओं को बाहर भेज दिया और किशोरी को कमरे में रोक लिया। इसके बाद उसके साथ गलत नीयत से छेड़छाड़ की। विरोध करने पर पीटा भी।