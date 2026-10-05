महराजगंज में सड़क हादसा: ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दो युवकों की मौत

संवाद सूत्र, बृजमनगंज (महराजगंज)। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दो युवकों की मृत्यु हो गई। घटना फरेंदा-बृजमनगंज मार्ग पर सोमवार की दोपहर करीब सवा बारह बजे विजय सलहिया गांव के पास हुई। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया।

बृजमनगंज थाना क्षेत्र के कवलपुर के टोला अहमदनगर निवासी 19 वर्षीय जिगरशाह और कवलपुर के टोला बनकटवा निवासी 22 वर्षीय आजाद चौहान दोनाें एक साथ सोमवार की दोपहर बाइक से फरेंदा की तरफ से बृजमनगंज की ओर जा रहे थे।

इसी दौरान विजय सलहिया गांव के पास पहुंचने पर सामने की दिशा से आ रहे ट्रक से बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए और घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई।

हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर फरेंदा की ओर फरार हो गया। सूचना पर थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद घटनास्थल का निरीक्षण कर दुर्घटना के संबंध में आस-पास के लोगों से जानकारी ली।