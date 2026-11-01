महराजगंज में पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर भेजे 315 चालान, 197 वाहनों को किया सीज

जागरण संवाददाता, महराजगंज। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से रविवार को यातायात माह नवंबर-2026 का शुभारंभ हुआ। पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने पुलिस कार्यालय परिसर से जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली उद्योग चौराहा, नगर तिराहा, नवीन सब्जी मंडी और हनुमानगढ़ी होते हुए यातायात कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई।

इस दौरान एसपी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना केवल पुलिस और प्रशासन की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। यातायात नियमों का पालन चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं और दूसरों का जीवन सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। उन्होंने लोगों से दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यातायात माह के दौरान स्कूलों और कालेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विद्यार्थियों के बीच निबंध, चित्रकला और स्लोगन प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी।

प्रमुख चौराहों, बाजारों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी अभियान चलाकर वाहन चालकों को नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। दुर्घटना संभावित स्थलों और ब्लैक स्पाट पर निगरानी बढ़ाने के साथ ओवरस्पीडिंग, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, गलत दिशा में वाहन चलाने और नशे की हालत में ड्राइविंग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ, प्रतिसार निरीक्षक रूपेश कुमार, यातायात निरीक्षक अरुणेंद्र प्रताप सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

पहले दिन 197 वाहन सीज, 315 का चालान महराजगंज में यातायात माह के पहले दिन जिले के सभी थाना क्षेत्रों में चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान के दौरान 1153 वाहनों की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन मिलने पर 197 वाहनों को सीज किया गया, जबकि 315 वाहनों का चालान किया गया। पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने कहा कि वाहन चलाते समय थोड़ी सी लापरवाही भी गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है। उन्होंने वाहन चालकों को निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने, मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने और नाबालिगों को वाहन नहीं चलाने देने की हिदायत दी है।