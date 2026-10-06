पपीते की खेती से बंपर कमाई कर रहा महराजगंज का किसान, दूर-दूर से खरीदने पहुंच रहे व्यापारी, देखें ऐसा क्या है खास?

संवाद सूत्र, महराजगंज। परंपरागत खेती में मेहनत अधिक और आमदनी सीमित होने से किसान अब फल और सब्जियों की खेती की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। आधुनिक तरीके से की जाने वाली खेती कम समय में उत्पादन देने के साथ किसानों को बाजार से जोड़ने का अवसर भी दे रही है।

फरेंदा तहसील क्षेत्र के महुआरी टोला सिंघियहवा निवासी किसान कन्हैया साहनी ने भी पपीते की खेती को आय का माध्यम बनाया है। दो एकड़ में 1600 पपीते की फसल तैयार कर वह खेती में नया प्रयोग कर रहे हैं। कन्हैया साहनी ने पपीते की खेती के लिए मध्य प्रदेश से पौधे मंगाया है। उनके अनुसार बीज ताइवान से आता है और नीमक प्रजाति का है। खेत में पौधों की देखभाल और फसल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पारंपरिक फसलों के साथ पपीते की खेती शुरू करने का उद्देश्य खेती से बेहतर आमदनी हासिल करना है।

पपीता खरीदने के लिए व्यापारियों की लगती है भीड़ पपीता ऐसी फल फसल है, जिसमें वैज्ञानिक तरीके से खेती करने पर अपेक्षाकृत कम अवधि में उत्पादन शुरू हो सकता है। सामान्य परिस्थितियों में रोपण के करीब आठ से दस माह बाद पपीते में फल आना शुरू हो सकता है। इसकी खेती के लिए खेत में जलनिकासी की अच्छी व्यवस्था जरूरी है, क्योंकि पानी जमा होने से पौधों को नुकसान पहुंच सकता है।

कन्हैया की दो एकड़ में लगी पपीते की फसल अब आसपास के किसानों का भी ध्यान खींच रही है। दूसरे किसान उनके खेत पर पहुंचकर खेती के तरीके और फसल प्रबंधन की जानकारी ले रहे हैं। कन्हैया का कहना है कि खेती में बदलाव कर किसान अपनी आय के नए रास्ते तलाश सकते हैं।