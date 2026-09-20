महराजगंज में PM किसान निधि का बड़ा फर्जीवाड़ा: 23 हजार से अधिक संदिग्ध केस, 198 बच्चों के नाम पर भी उठ रही थी रकम

सच्चिदानंद मिश्र, महराजगंज। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के डाटा की शासन स्तर पर हुई जांच में महराजगंज के 23,955 मामले संदिग्ध अथवा अपूर्ण पाए गए हैं, इतना ही नहीं इसमें 198 नाबालिग लाभार्थी भी चिन्हित हुए हैं। जांच में सामने आए इन मामलों की किस्त पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।

अब शासन के निर्देश पर इन मामलों का सत्यापन कराने और डाटा को दुरुस्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जांच में सबसे अधिक मामले पिछले भू-स्वामी की पहचान का विवरण अधूरा होने के पाए गए हैं, यानि कि लाभार्थी के नाम पर भूमि तो है, लेकिन वह भूमि कैसे प्राप्त हुई इसका विवरण अधूरा है। इस श्रेणी में कुल 16,120 मामले दर्ज हैं।

इनमें 4,588 मामलों का सत्यापन हो चुका है, जबकि 15,782 मामले अभी लंबित हैं। पूर्व और वर्तमान दोनों भू-स्वामियों का विवरण वाली श्रेणी में कुल 4,867 मामले थे। इनमें 1,630 का सत्यापन हुआ और 4,741 मामले लंबित हैं। इसी तरह विरासत के अलावा अन्य कारण से भूमि नामांतरण वाले 3,460 मामलों में 354 का सत्यापन हो चुका है और 3,432 मामले लंबित हैं।

31 जुलाई से आठ सितंबर के बीच इस श्रेणी में 22 तथा पूर्व-वर्तमान भू-स्वामी वाली श्रेणी में 104 मामलों का सत्यापन भी हुआ। इसके अलावा नाबालिग होने के संदिग्ध विवरण के 198 और एक ही परिवार के सदस्य से संबंधित संदिग्ध विवरण के 267 मामले भी जांच में सामने आए हैं। शासन ने इन मामलों में भुगतान रोकने के बाद अब शत-प्रतिशत सत्यापन और डाटा शुद्धीकरण कराने के निर्देश दिए हैं।