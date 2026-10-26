महराजगंज में खुले ट्रांसफॉर्मरों पर कसी जाएगी जाली, 54 लाख की लागत से बनेगा सुरक्षा घेरा

जागरण संवाददाता, महराजगंज। जिले में खुले पड़े बिजली ट्रांसफॉर्मरों से होने वाले हादसों को रोकने के लिए बिजली विभाग ने पहल की है। इसके तहत जनपद में कुल 230 ट्रांसफॉर्मर चिह्नित किए गए हैं, जिनके चारों तरफ जाली का सुरक्षा घेरा बनाया जाएगा। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मरों के आसपास सुरक्षा के लिए अन्य आवश्यक उपाय भी किए जाएंगे।

इस पूरी योजना पर 54.18 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। ऐसे में खुले ट्रांसफार्मरों के संपर्क में आने से होने वाली दुर्घटनाओं की आशंका कम करने में मदद मिलेगी। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित ट्रांसफॉर्मरों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करना जरूरी हो गया है। कई स्थानों पर ट्रांसफॉर्मर खुले होने से लोगों के लिए खतरा बना रहता है। खासकर आबादी वाले इलाकों, सड़कों के किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर लगे ट्रांसफार्मरों के पास बच्चों, राहगीरों और स्थानीय लोगों के पहुंचने की आशंका रहती है।

ऐसे में सुरक्षा घेरा नहीं होने पर दुर्घटना का जोखिम बढ़ जाता है। इसे देखते हुए विभाग ने जनपद के 230 ट्रांसफार्मरों को चिन्हित करते हुए बिजनेस प्लान में शामिल किया था। इसकी स्वीकृति मिलने के बाद इन ट्रांसफॉर्मरों के चारों तरफ जाली लगाकर घेरा तैयार करने की योजना शुरू कर दी गई है। इससे लोग सीधे ट्रांसफार्मर तक नहीं पहुंच सकेंगे। सुरक्षा घेरे से अनधिकृत प्रवेश रोकने में मदद मिलेगी और बिजली के उपकरणों के नजदीक जाने से होने वाले संभावित हादसों का खतरा भी घटेगा।