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नेपाल में त्रिशूली नदी का तांडव: काठमांडू-सोनौली हाईवे धंसा, 3 दिन तक यातायात ठप रहने की आशंका

By Rajnish TripathiEdited By: Vivek Shukla
Updated: Sun, 30 Aug 2026 01:46 PM (IST)

रसुवा में बाढ़ के कारण काठमांडू-मुग्लिंन सड़क का एक हिस्सा कृष्णभीर के पास त्रिशूली नदी में बह गया, जिससे सोनौली-काठमांडू ...और पढ़ें

काठमांडू-मुग्लिंन सड़क धंसी। जागरण

काठमांडू-मुग्लिंन सड़क धंसी। जागरण

HighLights

  1. कृष्णभीर में काठमांडू-मुग्लिंन सड़क का हिस्सा बहा।

  2. त्रिशूली नदी में बाढ़ से सड़क का कटाव हुआ।

  3. सोनौली-काठमांडू मार्ग बंद, यातायात पूरी तरह ठप।

रजनीश त्रिपाठी, मुग्लिंन , नेपाल। रसुवा में आई बाढ़ का असर अब नेपाल के बाकी हिस्सों पर पड़ने लगा है। काठमांडू को सोनौली सीमा से जोड़ने वाली काठमांडू-मुग्लिंन सड़क का एक हिस्सा रविवार की कृष्णभीर के पास कटकर त्रिशूली नदी में बह गया। नदी का जलस्तर बढ़ने से सड़क के नीचे कटाव हो गया और सड़क का एक हिस्सा नदी में धंस गया।

धादिंग के प्रमुख जिला अधिकारी लक्ष्मी पाण्डेय गौतम ने बताया कि रविवार सुबह त्रिशूली में अचानक बाढ़ आई। बेनीघाट गांवपालिका-7 स्थित कृष्णभीर में नदी ने सड़क के बेस को काट दिया। पहले सड़क में दरार आई, फिर देखते ही देखते 30 मीटर हिस्सा बैठ गया। इस मार्ग पर कुछ देर के लिए वन-वे यातायात खोला गया था, लेकिन बहाव तेज होने से दोबारा पूरी तरह सड़क बंद करनी पड़ी।

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काठमांडू-मुग्लिंन सड़क नेपाल की सबसे व्यस्त सड़क है। रोजाना 15 हजार गाड़ियां इससे गुजरती हैं। सड़क बंद होने से काठमांडू, पोखरा, चितवन और सोनौली सीमा पर दोनों तरफ बड़ी संख्या में यात्री फंस गए हैं। चितवन पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर नारायणगढ़ से काठमांडू और काठमांडू से नारायणगढ़ की तरफ सभी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है।

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नेपाल सड़क विभाग के इंजीनियर मौके पर पहुंच गए हैं, लेकिन त्रिशूली का बहाव इतना तेज है कि मरम्मत शुरू नहीं हो पा रही। अधिकारियों का कहना है कि सड़क को खोलने में कम से कम दो से तीन दिन लगेंगे।

सोनौली काठमांडू मार्ग बंद होने का असर भारत-नेपाल सीमा पर भी पड़ा है। सोनौली से काठमांडू जाने वाली बसें नारायणगढ़ में रोक दी गई हैं। टूर ऑपरेटरों ने यात्रियों को फिलहाल यात्रा टालने की सलाह दी है।

 