नेपाल में तबाही, भारत के सीमावर्ती जिलों पर कितना खतरा? नारायणी के उफान का समझिए पूरा कनेक्शन

विवेक शुक्ला, गोरखपुर। नेपाल में आई भीषण बाढ़ और अचानक बढ़े जलप्रवाह ने भारत की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों की चिंता बढ़ा दी है। नेपाल की पहाड़ियों और मैदानी क्षेत्रों में हुई भारी बारिश के बाद नदियों में बढ़े पानी का असर अब सीमावर्ती इलाकों में दिखाई देने लगा है। तेज बहाव के साथ पानी के अलावा लकड़ियां, मलबा और अन्य सामग्री भी भारतीय क्षेत्र की ओर पहुंच रही है।

महराजगंज में नारायणी नदी से शव मिलने की घटनाओं ने भी चिंता बढ़ाई है। कुशीनगर में भी नदी के जलस्तर और बहाव पर प्रशासन की नजर है। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि नेपाल की बाढ़ से यूपी में बड़ी बाढ़ आएगी, लेकिन नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए महराजगंज और कुशीनगर के संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है।

ऐसे में सवाल उठता है कि नेपाल की तबाही का यूपी से आखिर कितना सीधा कनेक्शन है, किन जिलों पर सबसे पहले असर पड़ सकता है और प्रशासन ने इससे निपटने के लिए क्या तैयारी की है? नेपाल की तबाही का यूपी से क्या कनेक्शन है

नेपाल की कई नदियां भारत की तरफ आती हैं। नेपाल में अचानक भारी मात्रा में पानी आने पर उसका दबाव इन नदियों के जरिए भारतीय क्षेत्र तक पहुंचता है। नारायणी नदी आगे चलकर गंडक के नाम से जानी जाती है। यही वजह है कि नेपाल में बाढ़ की स्थिति बनने पर महराजगंज और कुशीनगर के नदी किनारे के इलाकों में खतरा बढ़ जाता है।

सबसे पहले किन जिलों पर असर पड़ सकता है

उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से महराजगंज और कुशीनगर पर नजर है। नारायणी/गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी से नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ और कटान का खतरा बढ़ सकता है। दोनों जिलों में प्रशासन को सतर्क रहने और लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में अधिकारियों और राहत एजेंसियों को सक्रिय रखा है।

क्या बाढ़ आना तय है

नेपाल की हालत देखकर सीमावर्ती गांवों के लोगों के मन में एक सवाल चल रहा है कि क्या बाढ़ आएगी? तो वह जानकारी के लिए जान लें कि नेपाल से पानी आने का मतलब यह नहीं कि यूपी में निश्चित रूप से बड़ी बाढ़ आएगी। खतरा नदी के वास्तविक जलस्तर, आने वाले पानी की मात्रा, बारिश और बैराजों के संचालन पर निर्भर करेगा। उपलब्ध रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि फिलहाल गंडक का जलस्तर कई जगह खतरे के निशान से नीचे रहने का अनुमान था, इसलिए स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

फिर चिंता क्यों बढ़ी है

नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद बड़ी मात्रा में पानी और मलबा नदियों के रास्ते भारत की तरफ आ रहा है। महराजगंज में गंडक नदी से नेपाल की ओर से बहकर आए शव मिलने की भी रिपोर्ट है। कुशीनगर क्षेत्र में नदी के साथ बड़ी मात्रा में लकड़ियां और अन्य मलबा आने की खबरें भी सामने आई हैं।

किसानों और गांवों पर क्या असर हो सकता है

अगर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता है तो सबसे पहले नदी किनारे के गांव, खेत और निचले इलाके प्रभावित हो सकते हैं। खेतों में पानी भरने, फसलों को नुकसान, कटान और ग्रामीण संपर्क मार्ग प्रभावित होने की आशंका रहती है। नदी के तेज बहाव के साथ आने वाला मलबा भी तटवर्ती इलाकों के लिए परेशानी बढ़ा सकता है।

क्या गोरखपुर मंडल के दूसरे जिले भी प्रभावित हो सकते हैं

सीधा नदी प्रभाव मुख्य रूप से महराजगंज और कुशीनगर में है, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर आसपास के निचले इलाकों पर भी नजर रखनी होगी। प्रशासन का फोकस फिलहाल नदी के जलस्तर और संवेदनशील गांवों की निगरानी पर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

प्रशासन की तैयारी क्या है

सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशासन और आपदा राहत एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है और जरूरत पड़ने पर राहत-बचाव अभियान चलाने की तैयारी है। एसएसबी की टीमें भी स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हैं।