ब्रिटिश नागरिक जॉर्डन ब्राउन की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, अब 10 अगस्त को होगी सुनवाई

जागरण संवाददाता, महराजगंज। सोनौली सीमा से अवैध रूप से नेपाल जाने के दौरान 11 जुलाई को पकड़े गए जॉर्डन जोसेफ पीटर फिट्जपैट्रिक उर्फ जार्डन ब्राउन के मामले में गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से सुनवाई हुई।

इस दौरान न्यायालय ने मूल वाद की अगली सुनवाई के लिए 19 अगस्त की तिथि निर्धारित की। वहीं, जार्डन की जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई नहीं हो सकी और उसे 10 अगस्त के लिए नियत कर दिया गया। जॉर्डन वर्तमान में जिला कारागार गोरखपुर में निरुद्ध है। वह ब्रिटेन के न्यूनिटन शहर का रहने वाला है। इससे पहले 30 जुलाई को सीजेएम न्यायालय ने जॉर्डन की पहली जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद बचाव पक्ष ने दोबारा जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया।