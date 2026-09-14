कौन हैं जहांगीर अली अंसारी? जो महराजगंज के मदरसे में 23 सालों से बच्चों को हिंदी में बना रहे निपुण

अजय कुमार शर्मा, महराजगंज। मदरसे की कक्षा में बच्चे जब हिंदी की किताब खोलते हैं तो उन्हें केवल पाठ पढ़ने की सीख नहीं मिलती, बल्कि शब्दों को सही ढंग से बोलने और वाक्यों का शुद्ध प्रयोग करने का अभ्यास भी कराया जाता है।

पिछले 23 वर्षों से हिंदी शिक्षक जहांगीर अली अंसारी इसी प्रयास में जुटे हैं। उनका मानना है कि भाषा का ज्ञान केवल परीक्षा में अंक हासिल करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। बच्चे हिंदी को समझें, सही लिखें और बोलचाल में भी शुद्ध शब्दों का प्रयोग करें, यही उनका प्रयास रहता है।

परसौनी बाजार स्थित मदरसा दारूल उलूम कुद्दूसिया अहले सुन्नत फखरुल उलूम में कक्षा एक से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई होती है। यहां हिंदी के साथ उर्दू, अरबी, फारसी, गणित, अंग्रेजी और विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। अलग-अलग भाषाओं और विषयों के बीच हिंदी को भी विशेष महत्व दिया जाता है।

विद्यार्थियों में भी बढ़ी हिंदी सीखने की रुचि कक्षा में विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाने के साथ उनके उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। किसी शब्द को गलत बोलने पर उसे दोबारा बोलवाकर सही उच्चारण कराया जाता है। इसी तरह वाक्य बोलते समय शब्दों के उचित प्रयोग के लिए भी बच्चों को प्रेरित किया जाता है। जहांगीर अली अंसारी का कहना है कि हिंदी हमारी मूल भाषा है।

ऐसे में प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान होना जरूरी है। वह बच्चों को समझाते हैं कि किसी भी भाषा में दक्षता केवल किताब पढ़ लेने से नहीं आती, बल्कि उसे समझने और व्यवहार में सही ढंग से प्रयोग करने से आती है।