UP में जैविक खाद की मारामारी और भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी बेरोकटोक जारी; सीमा सुरक्षा पर उठा सवाल

जागरण संवाददाता, नौतनवा। भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती के बावजूद सोनौली क्षेत्र के भगवानपुर में जैविक खाद की तस्करी का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि तस्कर पहले पिकअप से जैविक खाद की खेप लाकर भगवानपुर सीमा से सटे कस्बे में डंप

करते हैं। इसके बाद बाइक और साइकिल के जरिये खाद को नेपाल पहुंचाया जाता है।

हैरानी की बात यह है कि जिस स्थान पर यह गतिविधियां होने की बात कही जा रही है, वहां से एसएसबी कैंप की दूरी महज 100 मीटर बताई जा रही है। इसके बावजूद तस्करी का कारोबार जारी रहने से सीमा पर निगरानी व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

स्थानीय स्तर पर सामने आ रही तस्करी के इस तरीके में बड़े वाहन से खाद लाकर उसे एक स्थान पर जमा किया जाता है। इसके बाद छोटी-छोटी खेप में बाइक और साइकिल से सीमा पार पहुंचाया जाता है। इससे एक साथ बड़ी मात्रा में माल ले जाने के बजाय अलग-अलग चक्कर लगाकर ढुलाई करना आसान हो जाता है।