कौन हैं IFS डॉ. अब्दुल क़य्यूम, जिन्हें राष्ट्रपति भवन से मिला न्यौता? यूपी के महराजगंज से है कनेक्शन

संवाद सूत्र, महराजगंज। महराजगंज जिले के सोहरौना राजा गांव से निकलकर डॉ. अब्दुल क़य्यूम आईएफस ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर देश के महत्वपूर्ण संस्थानों तक पहचान बनाई है।

गांव से प्रारंभिक शिक्षा हासिल करने के बाद उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय गोरखपुर में पढ़ाई की। इसके बाद आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से बायोइंफार्मेटिक्स में पीएचडी की।

हाल ही में राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में उन्हें भारत की राष्ट्रपति से भेंट और संवाद का अवसर मिला। इस दौरान आयुष क्षेत्र की संभावनाओं तथा औषधीय पौधों के संरक्षण, संवर्धन और जन-जागरूकता से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई।

युवाओं के लिए प्रेरणादायक है डॉ. कय्यूम की कहानी

राष्ट्रीय स्तर पर हर्बल गार्डन विकसित करने की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और के सीईओ प्रो. (डॉ.) महेश कुमार दाधीच भी उपस्थित रहे।