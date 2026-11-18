डिजिटल डेस्‍क, लखनऊ। जनता से सीधा संवाद, संवेदना और विश्वास का अनूठा माध्यम बनी ‘योगी की पाती’ अपने 50 सप्ताह पूरे कर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पहल को समाज के विभिन्न वर्गों से सराहना मिल रही है। जगतगुरु स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज ने भी ‘योगी की पाती’ के कई संस्करणों का अध्ययन करने के बाद इस पहल की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि योगी की पाती उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को आश्वस्त करती है कि सत्ता उन्हें सुन रही है, उनकी तकलीफों को महसूस कर रही है और उनके सुख-दुख में परिवार के मुखिया की तरह साथ खड़ी है।

सत्ता और समाज के बीच विश्वास का मजबूत सेतु जगतगुरु ने ‘योगी की पाती’ को शासन और आमजन के बीच आत्मीय संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी केवल योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि जनता की भावनाओं, अपेक्षाओं और समस्याओं को समझना भी उतना ही जरूरी है। सीएम योगी की यह पहल इसी भावना को अभिव्यक्त करती है। अलग-अलग विषयों पर लिखी गई पातियों के माध्यम से सरकार ने किसानों, महिलाओं, युवाओं, श्रद्धालुओं और समाज के दूसरे वर्गों से जुड़ने का प्रयास किया है। इससे शासन के मानवीय पक्ष और जनसरोकारों को भी अभिव्यक्ति मिली है।

योगी की पाती के 50 सप्ताह के सफर पर आधारित विशेष प्रदर्शनी लखनऊ के गोमतीनगर स्थित 1090 चौराहे पर ‘योगी की पाती’ के 50 सप्ताह के सफर पर आधारित विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें पातियों के प्रमुख संदेशों, विभिन्न विषयों और जनसरोकारों को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया जा रहा है। इसके साथ सात दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव भी आयोजित किया जा रहा है। इसमें किसान, खेती और गोवंश संरक्षण, महिला सुरक्षा एवं सम्मान, युवाओं के रोजगार और कौशल, धार्मिक विरासत, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, औद्योगिक विकास, कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विषयों को गीत-संगीत व सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए दर्शाया जा रहा है।