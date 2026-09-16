बारिश में जलभराव पर सख्त योगी सरकार, नालों और सीवर की नियमित निगरानी के निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बारिश में जलभराव से आमजन को होने वाली परेशानी को लेकर योगी सरकार ने नगरीय निकायों को अलर्ट कर दिया है। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने वाराणसी समेत प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था की नियमित निगरानी के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील इलाकों में नालों, सीवर लाइनों और पंपिंग स्टेशनों की स्थिति की पहले से समीक्षा कर कमियां तत्काल दूर करने को कहा है।

उन्होंने साफ किया कि जनहित के कार्यों में लापरवाही या शासन के निर्देशों की अनदेखी पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। नगर विकास मंत्री ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिए कि संभावित जलभराव वाले क्षेत्रों को चिह्नित कर वहां पहले से जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।