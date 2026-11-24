डिजिटल टीम, लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और बच्चों में बुनियादी भाषा एवं गणितीय दक्षताओं के विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में योगी सरकार में निपुण भारत मिशन के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में निपुण विद्यालय आकलन 2026-27 की तैयारियों को व्यवस्थित रूप देने के लिए रोस्टर निर्माण, सत्यापन, प्रशिक्षण और आकलन की विस्तृत कार्ययोजना निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य विद्यालयों में बच्चों की सीखने की उपलब्धियों का आकलन करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और इससे जुड़े अधिकारियों, प्रशिक्षकों तथा जिला स्तरीय टीमों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप तैयार करना है।

दो चरणों में होगा आकलन महानिदेशक, स्कूल शिक्षा मोनिका रानी की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार आकलन दो चरणों में कराया जाएगा। पहला चरण 21 से 30 दिसंबर 2026 और दूसरा चरण 20 से 30 जनवरी 2027 के बीच निर्धारित है। निपुण विद्यालय आकलन की तैयारियों में रोस्टर निर्माण, सत्यापन, प्रशिक्षण और निपुण लक्ष्य ऐप पर व्यावहारिक अभ्यास को शामिल किया गया है। इससे आकलन से जुड़े कार्मिकों को निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी देने और जिलों में एकरूपता के साथ कार्यवाही आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। योगी सरकार के कार्यकाल में निपुण भारत मिशन के माध्यम से बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों की सीखने की दक्षताओं को लेकर चल रहे प्रयासों के संदर्भ में यह आकलन विद्यालय स्तर पर प्रगति को समझने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया होगी।

आकलन से पहले प्रशिक्षण की व्यापक तैयारी निपुण विद्यालय आकलन की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए 25 नवंबर से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होंगे। 25 नवंबर को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न एक बजे तक रोस्टर निर्माण प्रक्रिया पर ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इसमें प्राचार्य एवं डायट के नोडल, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), जिला समन्वयक (निपुण भारत मिशन) और समग्र शिक्षा के एसआरजी सदस्य शामिल होंगे। प्रशिक्षण राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से ऑनलाइन माध्यम से दिया जाएगा।

सभी जनपदों के समन्वयकों और एसआरजी को प्रशिक्षण 27 नवंबर को रोस्टर सत्यापन, प्रशिक्षण प्रतिवेदन, आकलन प्रक्रिया के क्रियान्वयन और निपुण लक्ष्य ऐप पर व्यावहारिक अभ्यास का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इसमें सभी जनपदों के जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) एवं प्रभारी जिला समन्वयक तथा नवचयनित एसआरजी सदस्य प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद 30 नवंबर को एससीईआरटी, उत्तर प्रदेश में निपुण भारत मिशन पर अभिमुखीकरण और निपुण लक्ष्य ऐप पर हैंड्स-ऑन अभ्यास कराया जाएगा। इसमें सभी जनपदों के जिला समन्वयक (निपुण भारत मिशन) शामिल होंगे।

समस्त डायट में भी होगा प्रशिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था को जिला और संस्थान स्तर तक विस्तार देते हुए तीन एवं चार दिसंबर को प्रदेश के सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें डायट प्राचार्य, प्रवक्ता, जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), जिला समन्वयक (निपुण भारत मिशन), समग्र शिक्षा के एसआरजी, एआरपी और डीएलएड प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य परियोजना कार्यालय के तकनीकी सदस्य भी इसमें प्रतिभाग करेंगे। वहीं 15 दिसंबर को निपुण विद्यालय आकलन के लिए रिफ्रेशर प्रशिक्षण आयोजित होगा। इसमें संबंधित अधिकारियों, डायट प्रवक्ताओं, समन्वयकों और प्रशिक्षुओं की सहभागिता रहेगी।

30 नवंबर तक भेजना होगा विद्यालयों का रोस्टर जारी निर्देश में विद्यालयों की सूची पीटीएमएफ के रूप में पुनः संलग्न करते हुए प्राचार्य एवं डायट के माध्यम से रोस्टर तैयार कराने को कहा गया है। विद्यालयों का तैयार रोस्टर 30 नवंबर 2026 तक राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना होगा। निर्धारित ऑनलाइन बैठकों के लिंक अलग से साझा किए जाएंगे।