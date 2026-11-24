डिजिटल टीम, लखनऊ। योगी सरकार में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ खेल गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के सीनियर वर्ग के खिलाड़ियों को जोन स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। 26 से 28 नवंबर तक आयोजित होने वाली कबड्डी और वॉलीबाल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी दमखम दिखाएंगे।

जोन स्तर पर होंगे रोमांचक मुकाबले शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत जोन स्तर पर तीन दिवसीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसमें कबड्डी और वॉलीबाल दोनों खेलों में सीनियर वर्ग के विद्यार्थी प्रतिभाग करेंगे। मुकाबलों में खिलाड़ी अपनी खेल क्षमता, रणनीति और टीम भावना का प्रदर्शन करेंगे।

खेलों से निखरेगी प्रतिभा योगी सरकार की पहल से सर्वोदय विद्यालयों में पढ़ाई के साथ खेल गतिविधियों को भी महत्व मिल रहा है। कबड्डी और वॉलीबाल जैसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, सहयोग और प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने में मददगार होंगी। साथ ही प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपनी पहचान बनाने का अवसर मिलेगा।