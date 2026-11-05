मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 28 वैज्ञानिक अधिकारियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र, लखनऊ में कार्यक्रम

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को अपने आवास पर 28 नवचयनित वैज्ञानिक अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे।

इन अधिकारियों का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया के तहत किया गया है। प्रदेश में वर्तमान में 12 जिलों में विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं संचालित हैं, जबकि छह अन्य जिलों में इन्हें स्थापित करने का काम चल रहा है।