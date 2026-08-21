उत्तर प्रदेश में नेताओं की सुरक्षा होगी अधिक मजबूत, योगी आदित्यनाथ सरकार ने 52 प्रमुख नेताओं को दी बुलेटफ्रूट जैकेट
Bullet Proof Jackets: सुरक्षा व्यवस्था के उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध कराई गई है। इसके लाभार्थी जिन प्रमुख नामों की चर्चा है, उनमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती के अलावा मंत्री संजय निषाद और नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' शामिल हैं।
HighLights
मंत्रियों सहित प्रमुख नेताओं को पहली बार दी गई बुलेट प्रूफ जैकेट
नंद गोपाल गुप्ता नंदी, ओम प्रकाश राजभर व अपर्णा यादव को भी इसका लाभ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रमुख दलों के नेताओं की सुरक्षा मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है।
सरकार ने 52 प्रमुख नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट प्रदान की है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा मुखिया मायावती के पास तो पहले से ही बुलेट प्रूफ जैकेट है, अब योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रियों और अन्य नेताओं को इस सुविधा का लाभ दिया गया है।
बुलेट प्रूफ जैकेट पहली बार 52 नेताओं को प्रदान की गई है। जिनको बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई है, उनमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव का भी नाम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाजपा नेताओं संगीत सोम और सुरेश राणा को भी बुलेटप्रूफ जैकेट उपलब्ध कराये जाने की जानकारी सामने आयी है।
अखिलेश यादव व मायावती समेत 52 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई है। इनके साथ ही 11 कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं। प्रदेश में Y से लेकर Z+ सुरक्षा श्रेणी पाने वाले नेताओं को इस तरह बुलेटप्रूफ जैकेट पहली बार उपलब्ध कराई गई हैं। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए सुरक्षा मुख्यालय ने एहतियाती कदम के रूप में यह फैसला लिया है।
दस लाख रुपये की बताई जा रही एक जैकेट की कीमत
सुरक्षा मुख्यालय की ओर से इन जैकेट की खरीद की गयी है। एक बुलेट प्रूफ जैकेट की कीमत करीब दस लाख रुपये बतायी जा रही है। कुछ नेताओं और मंत्रियों को जैकेट उपलब्ध भी कराये जाने की बात सामने आयी है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं किया है कि किन विशेष सुरक्षा इनपुट या खतरे के आकलन के आधार पर यह फैसला लिया गया है।