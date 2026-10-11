उत्तर प्रदेश सरकार ने दी बड़ी राहत, नौकरी पर वापल लेगी बिजली विभाग के 25 हजार आउटसोर्स कर्मी

जागरण संवाददाता, लखनऊ : उत्तर प्रदेश में छंटनी करके निकाले गए बिजली विभाग के 25 हजार आउटसोर्स कर्मियों को नौकरी में वापस लिया जा रहा है। आउटसोर्स कर्मियों को नौकरी में वापस लेने की मांग को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने स्वीकार कर लिया है।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ लंबे समय से इसकी मांग उठा रहा था। इसके अलावा 55 वर्ष की उम्र में ही सेवा समाप्त करने के नियम का आउटसोर्स कर्मचारी विरोध कर रहे थे, अब आउटसोर्स कर्मचारी 60 वर्ष की आयु तक नौकरी कर सकेंगे।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन मुख्यालय में रविवार को प्रमुख सचिव ऊर्जा व पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष रणवीर प्रसाद की उपस्थिति में निविदा/संविदा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि हटाए गए संविदाकर्मी यदि स्वस्थ हैं तो उन्हें फिर से काम पर रखा जाएगा। विभाग में लगभग 85 हजार आउटसोर्स कर्मी दो वर्ष पहले तक तैनात थे, धीरे-धीरे इनमें से 25 हजार से अधिक को सेवा से हटा दिया गया था।

बैठक के निर्णय के अनुसार, कर्मचारी 55 वर्ष की आयु पूरी करने पर पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर से फिटनेस प्रमाण पत्र लेकर आउटसोर्स एजेंसी को देंगे। उन्हें शपथ पत्र भी देना होगा कि वे काम करने के इच्छुक और सक्षम हैं। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए आउटसोर्स एजेंसियों के साथ होने वाले अनुबंधों में जरूरी संशोधन किया जाएगा।