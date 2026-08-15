UP में बिजली चोरी पर लगाम, हानियों में 30 प्रतिशत की बड़ी गिरावट

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। पावर कारपोरेशन प्रबंधन द्वारा प्रदेश में बिजली की चोरी पर कड़ाई से अंकुश लगाए जाने का नतीजा रहा कि एक वर्ष में ही 30 प्रतिशत तक एटीएंडसी हानियां (कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि) कम हो गईं है। प्रबंधन के कलस्टर आधारित विशेष अभियान से जहां केस्को में सर्वाधिक 30.06 प्रतिशत वहीं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में 23.11 प्रतिशत, मध्यांचल में 20.94 प्रतिशत, दक्षिणांचल में 9.54 प्रतिशत तथा पश्चिमांचल की हानियों में 5.58 प्रतिशत की कमी आई है। बरेली के किला फीडर की हानि तो 63 और देवबंद के टाउन-3 फीडर की 53 प्रतिशत तक घटी है।

बड़े पैमाने पर बिजली चोरी से ज्यादा हानियों वाले प्रदेश के फीडरों की शुक्रवार को शक्तिभवन मुख्यालय से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव ऊर्जा के साथ ही पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष पद का दायित्व संभाल रहे डा. आशीष गोयल ने कहा कि अधिक हानियों वाले क्षेत्रों में अभियान चलाकर विशेष प्रयास से एक वर्ष (वर्ष 2024-25 के मुकाबले वर्ष 2025-26 में) में ही घाटे में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे नये क्षेत्रों में भी तेजी से प्रयास किए जाएं जहां अभी एटीएंडसी हानियां ज्यादा हैं।

अभियान के तहत पांचों विद्युत वितरण निगमों के 42.45 लाख उपभोक्ताओं (कुल उपभोक्ताओं का लगभग 11 प्रतिशत) वाले 1682 फीडर के 731 क्लस्टर की नियमित राजस्व वसूली की समीक्षा, फीडरों की निगरानी आदि के जरिए बिलिंग सुधार किया गया। अभियान के दौरान कभी बिल का भुगतान नहीं करने वाले तथा लंबे समय से बिल के बकायेदार उपभोक्ताओं से 654.31 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली भी की गई। इसके साथ ही साथ ही 88,449 नए विद्युत कनेक्शन दिए गए। बैठक में कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक नितीश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।