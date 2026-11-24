राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कोहरे के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। यह व्यवस्था बुधवार से से 15 फरवरी तक लागू रहेगी। अभी तक एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी।

कम दृश्यता के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने एक्सप्रेसवे के कंसेशनायर जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड को गति सीमा में बदलाव के साथ सुरक्षा के अन्य इंतजाम दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं।