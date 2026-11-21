जागरण संवाददाता, लखनऊ। शौहर से निकाह खत्म करने के लिए अब महिला खुद खुला का अधिकार इस्तेमाल कर सकती है। लखनऊ की एक महिला का दावा है कि उसको इसके लिए शौहर की सहमति और धार्मिक संस्था की मंजूरी जरूरी नहीं है।

निकाह खत्म करने के लिए क्या महिला अपने शौहर की सहमति के बिना खुद खुला ले सकती है या इसके लिए दारुल कजा की मंजूरी जरूरी है। राजधानी में सामने आए एक मामले ने इस सवाल को फिर चर्चा में ला दिया है।

बेबी खान हिना ने शौहर वस्सन खान से अलग होने के लिए खुद खुला लेने का एलान किया है। उनका दावा है कि कुरान में मिले अधिकार के तहत 20 नवंबर को रजिस्टर्ड डाक से पति को खुलानामा भेज दिया है।

बिजनौर रोड के औरंगाबाद की बेबी खान हिना का निकाह सात अप्रैल 2019 को हुआ था। उन्होंने पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए बताया कि वैवाहिक विवाद सुलझाने के लिए चार जुलाई और सात अगस्त को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजकर सुलह की कोशिश की थी, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने शरई अधिकार का इस्तेमाल करते हुए निकाह से अलग होने का फैसला किया।

सामाजिक कार्यकर्ता नाइश हसन ने कुरान की सूरह अल-बकरह की आयत-229 का हवाला देते हुए कहा कि इसमें महिला को वैवाहिक संबंध समाप्त करने के लिए खुला का अधिकार दिया गया है। उन्होंने केरल और तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि महिला को खुला के लिए धार्मिक संगठनों के चक्कर लगाने और अनावश्यक शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने 1947 के सीतापुर के एक मामले और प्रिवी काउंसिल के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि महिलाओं के इस अधिकार को लेकर पहले भी कानूनी स्तर पर मामले सामने आ चुके हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस या डाक से खुला मान्य नहीं शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने महिला की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया को अवैध बताया। उनका कहना है कि जब तक दारुल कजा या हाकिम-ए-शरा के सामने आवेदन नहीं किया जाता और वहां से फैसला नहीं होता, तब तक खुला मान्य नहीं होगा। केवल रजिस्टर्ड डाक से खुलानामा भेजने या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से निकाह समाप्त नहीं हो जाता। खुला की प्रक्रिया पहले भी कई बार अपनाई जा चुकी है। पति चाहे तो मुस्लिम पर्सनल ला के तहत संबंधित मंच पर अपनी बात रख सकता है।

दारुल कजा के जरिए खुला लेना बेहतर खुला की प्रक्रिया को लेकर सुन्नी धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को खुला लेने का अधिकार है। ऐसे विवादों के निस्तारण के लिए दारुल कजा की व्यवस्था है। शरई तौर पर दारुल कजा के माध्यम से खुला लिया जाए तो बेहतर होगा। शिया धर्म गुरु मौलाना सैफ अब्बास का कहना है कि खुला दारुल कजा या हाकिम-ए-शरा के सामने होना चाहिए। उनके मुताबिक, महिला की ओर से अपनाई गई यह प्रक्रिया अवैध है। पति चाहे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत संबंधित मंच पर अपनी गुहार लगा सकता है।