लखनऊ में गर्भवती को नहीं मिली एम्बुलेंस, ई-रिक्शा में जन्मा बच्चा

लखनऊ (जेएनएन)। प्रदेश सरकार सिर्फ एक कॉल पर एम्बुलेंस मिलने का दावा भले ही करती हो, लेकिन प्रदेश की राजधानी में ही आज इसकी हकीकत सामने आ गई। प्रसूता के घर के लोग सरकारी एम्बुलेंस के लिए फोन पर फोन मिलाते रहे, इसके बाद भी उनको सुविधा नहीं मिली। दर्द से छटपटा रही प्रसूता के घर के लोगों ने ई-रिक्शा पर उसको अस्पताल ले जाने का प्रबंध किया। इसी बीच उसने ई-रिक्शा पर झटका लगने के कारण बच्चे को जन्म दे दिया।

इंदिरा नगर की निवासी साबिया (27 वर्ष) को आज प्रसव पीड़ा होने पर परिवार के लोगों ने प्रदेश सरकार की एम्बुलेंस102 और 108 दोनों नम्बरों पर फोन किया। इसके एक घंटे बाद भी मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। घरवाले कही से एक ई रिक्शा लेकर आये और महिला को लेकर लोहिया हास्पिटल भागे। ई-रिक्शा वाले ने रास्ते में अचानक ब्रेक लगा दिया। इससे रिक्शा जंप कर गया और साबिया ने उसके अंदर ही बच्चे को जन्म दे दिया। ई-रिक्शा लोहिया अस्पताल के रास्ते में ही था कि फैजाबाद रोड पर पालीटेक्निक के पास डिलीवरी हो गई।

घर के लोगों का कहना है कि 108 पर फोन करने पर भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। पेशेंट की बिगड़ती हालत देखकर वो उसे ई-रिक्शा में लोहिया हॉस्पिटल ले जाने के लिए घर से निकले। कुछ दूर ही चले थे, तभी रिक्शे की सीट पर महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। किसी तरह मां और बच्चे का लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उन दोनों का इलाज अभी जारी है।

Lucknow: Woman gave birth in e-rickshaw while on her way to the hospital yesterday, reached hospital on the same vehicle allegedly after ambulance didn't reach her after delivery pic.twitter.com/xCPv66yEJT