लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की एलिवेटेड रोड में सीपेज से नीचे बहने लगा पानी, लगा एक और दाग

संवाद सूत्र, लखनऊ : उद्घाटन के चार दिन बाद से ही नेशनल हाईवे अथारिटी आफ इंडिया (एनएचएआई) की बदनामी करा रहे लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की एलिवेटेड रोड पर शुक्रवार को एक और धब्बा लग गया। राजधानी के बंथरा क्षेत्र में एलिवेटेड रोड पर जगह-जगह से पानी नीचे गिरने से लोग हैरान हैं।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की एलिवेटेड रोड पर बरसात के दौरान शुक्रवार जगह-जगह पानी झरने की तरह बहता दिखाई दिया। यह नजारा एक जगह का नहीं बल्कि क‌ई जगहों पर देखा गया। बंथरा के हनुमान मंदिर तिराहे के पास के दृश्य ने सबका ध्यान खींचा। यहां ऊपर एलिवेटेड रोड की छत से पानी झरने की तरह बह रहा है।

इसके बाद लोगों ने गौर किया तो इसके आसपास और भी कई जगहों पर पानी रिसता दिखाई दिया। शुक्रवार की सुबह हुई बारिश में भी इसकी छत से पानी टपक रहा था। नीचे डिवाइडर पर गिर रही पानी की धार हाईवे तक बह रही है। पानी की तेज धार से डिवाइडर पर भी गड्ढे बन गए हैं।

हर उस जगह गड्ढे हैं जहां पानी टपक रहा है। तमाम लोगों ने इस नजारे की तस्वीरें भी अपने मोबाइल फोन में कैद की है और उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। इसे देखकर हर कोई हैरान हैं। अभी सप्ताह भर पहले ही इसी इलाके में आजाद बिहार कालोनी के सामने एलिवेटेड रोड का मलबा एन‌एच पर गिरा था।

जिसके बाद कानपुर से लखनऊ की तरफ का रास्ता बंद कर मरम्मत कार्य शुरू किया गया। यहां का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ अब रोड की छत टपकने का मामला सामने आ गया है। नवनिर्मित एलिवेटेड रोड में एक के बाद एक कमियां सामने आने से अब लोग इस पर सफर करने में भी डरने लगे हैं। गढ़ी चुनौटी निवासी युवराज सिंह कहते हैं कि इस रोड से अब भरोसा उठ गया है।