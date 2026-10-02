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लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव और ब्रजेश से मिले विनोद तावड़े, समाजवादी पार्टी को घेरने की बनाई रणनीति

By Santosh Shukla Edited By: Sakshi Gupta
Published: Fri, 02 Oct 2026 08:02 AM (IST)

भाजपा प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने यूपी के सह प्रभारियों के साथ उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से मुलाकात की।

लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव और ब्रजेश से मिले विनोद तावड़े।

लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव और ब्रजेश से मिले विनोद तावड़े।

HighLights

  1. विनोद तावड़े ने यूपी के उप मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की।

  2. समाजवादी पार्टी की रणनीति पर भाजपा ने बनाई काट।

  3. एमएलसी चुनाव और 2027 के प्रभावों पर भी चर्चा हुई।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े पहली बार उत्तर प्रदेश में अपने सभी सह प्रभारियों के साथ पहुंचे। पार्टी कार्यालय पर दो चरणों में बैठक के बाद वह उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से मिलने पहुंचे।

शिष्टाचार संवाद के साथ ही चुनावी वातावरण एवं मुद्दों पर भी बातचीत की गई। विशेष रूप से समाजवादी पार्टी की रणनीति एवं नैरेटिव की काट पर रणनीति बनाई गई। पीडीए के असर पर भी चर्चा हुई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को साइकिल समेत सैफई पहुंचाने का संकल्प दोहराया गया।

तावड़े अपने चारों सह प्रभारी जगदीश ईश्वर पटेल, मेधा कुलकर्णी, प्रदीप वर्मा एवं अनंत ओझा के साथ केशव मौर्य से उनके कालिदास मार्ग स्थित कैंप कार्यालय पहुंचे।

प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक से निकले फीडबैक एवं आगामी रणनीति पर चर्चा हुई। एमएलसी चुनाव की तैयारियों एवं इसके 2027 पर पड़ने वाले प्रभावों पर बातचीत की गई।

इसके बाद तावड़े टीम के साथ राजभवन कालोनी स्थित ब्रजेश पाठक के निवास पहुंचे, जहां शिष्टाचार भेंट के साथ चाय पर चर्चा हुई। इस मुलाकात का राजनीतिक महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि दोनों उप मुख्यमंत्री बयानों के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर हमलावर रहते हैं।

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