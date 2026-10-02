लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव और ब्रजेश से मिले विनोद तावड़े, समाजवादी पार्टी को घेरने की बनाई रणनीति

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े पहली बार उत्तर प्रदेश में अपने सभी सह प्रभारियों के साथ पहुंचे। पार्टी कार्यालय पर दो चरणों में बैठक के बाद वह उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से मिलने पहुंचे।

शिष्टाचार संवाद के साथ ही चुनावी वातावरण एवं मुद्दों पर भी बातचीत की गई। विशेष रूप से समाजवादी पार्टी की रणनीति एवं नैरेटिव की काट पर रणनीति बनाई गई। पीडीए के असर पर भी चर्चा हुई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को साइकिल समेत सैफई पहुंचाने का संकल्प दोहराया गया।