भाजपा को रोकने के लिए कोई भी समझौता मंजूर? ओवैसी ने यूपी चुनाव से पहले सपा-बसपा और कांग्रेस के लिए खोले अपने दरवाजे
एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा ...और पढ़ें
HighLights
ओवैसी ने बताया कि एआईएमआईएम चुनावों में पूरी ताकत से लड़ेगी
उन्होंने दावा किया कि बिहार में एआईएमआईएम ने सिर्फ छह सीटें मांगी थीं
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले अन्य राजनीतिक दलों के साथ चुनावी गठबंधन के लिए तैयार है। उन्होंने साफ कहा कि वे यूपी में भाजपा की तीसरी बार सत्ता में वापसी नहीं चाहते।
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि हम नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में भाजपा तीसरी बार सत्ता में आए। इसे रोकने के लिए हम गठबंधन के लिए खुले हैं। और क्या कह सकते हैं?
उन्होंने बताया कि एआईएमआईएम चुनावों में पूरी ताकत से लड़ेगी और गठबंधन तय होने पर इसकी घोषणा कर दी जाएगी।
ओवैसी ने बिहार के अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पार्टी के पांच में से चार विधायकों ने जून 2022 में राजद में शामिल होकर उसे सबसे बड़ी पार्टी बनाने में मदद की थी।
उन्होंने दावा किया कि बिहार में एआईएमआईएम ने सिर्फ छह सीटें मांगी थीं, लेकिन उनकी बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना अन्य दलों को मिलता है। उन्होंने कहा कि हमने फिर लड़ाई लड़ी और लोगों ने हमें वोट दिए। वहां हमें पांच सीटें मिलीं।
ओवैसी ने आगे कहा कि अब यह यूपी के राजनीतिक दलों पर निर्भर है। हम वहां पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। जब भी गठबंधन होगा, हम आपको बता देंगे। हम अपना भाग्य खुद तय करेंगे और अपना नेतृत्व खुद बनाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं, जिसमें 403 सीटों पर मतदान होगा।
ओवैसी ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कभी विपक्ष कहता है कि एआईएमआईएम के चुनाव में उतरने की वजह से हार हुई, तो कभी वोट चोरी का आरोप लगाता है। यह कैसे संभव है? उन्हें साफ-साफ बात करनी चाहिए।