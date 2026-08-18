कौन हैं विनोद तावड़े? जिन्हें BJP ने यूपी का प्रभारी बनाया; 2027 चुनाव में निभाएंगे अहम भूमिका

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। Vinod Tawde BJP | भारतीय जनता पार्टी ने 18 अगस्त को तीन राज्यों के प्रभारियों की लिस्ट जारी की। भाजपा नेतृत्व ने महाराष्ट्र की सियासत में पकड़ रखने वाले विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया है। साथ ही जगदीश ईश्वरभाई पटेल को सह-प्रभारी बनाया गया है।

(Vinod Tawde News) विनोद तावड़े आने वाले यूपी चुनाव 2027 की जिम्मेदारी संभालेंगे। यूपी प्रभारी का पद पिछले दो सालों से खाली था। इससे पहले 2022 से विनोद तावड़े बिहार के प्रभारी थे। (Vinod Tawde UP Incharge) तावड़े महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री के साथ ही मुंबई महानगर बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तावड़े के नाम एक रिकॉर्ड भी दर्ज है। विनोद तावड़े के पास बिहार से पहले हरिणाया की जिम्मेदारी थी।

इसके अलावा तावड़े गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्‍ली, उत्तराखंड और कर्नाटक विधानसभा चुनावों में भी पार्टी के चुनाव संचालन से जुड़े रहे। कौन हैं विनोद तावड़े? (nod Tawde Biography) भाजपा ने महाराष्ट के रहने वाले विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया है। तावड़े महाराष्ट्र की सियासत में दखल रखते हैं। उनका जन्म 20 जुलाई 1964 मुंबई के गिरगांव इलाके में एक मराठी परिवार में हुआ था। विनोद तावड़े ने पार्ले कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी है।

तावड़े का सियासी सफर आगे बढ़ता गया और 1999 में उन्हें मुंबई महानगर इकाई के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी बीजेपी ने दी। बताया जाता है कि इस पद के लिए चुने गए सबसे कम उम्र के उम्मीदवार होने का रिकॉर्ड उनके नाम है।