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BJP का बड़ा सियासी दांव, यूपी के प्रभारी बने विनोद तावड़े; संगठन को देंगे धार

By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Tue, 18 Aug 2026 11:13 AM (IST)

भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्य प्रभारियों की नई सूची जारी की है, जिसमें विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है।

बीजेपी ने विनोद तावड़े को यूपी प्रभारी बनाया।

बीजेपी ने विनोद तावड़े को यूपी प्रभारी बनाया।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को राज्य प्रभारियों की नई सूची जारी की। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश प्रभारी की कमान सौपी गई है। इसके अलावा सतीश पूनिया को पंजाब प्रभारी बनाया गया है। तरुण चुघ को गुजरात प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है।

इसके पहले विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री थे। नई जिम्मेदारियों के साथ BJP ने 2027–29 के चुनावी रोडमैप के लिए संगठनात्मक समीकरणों को भी साधने का संकेत दिया है।

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