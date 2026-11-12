देव दीपावली पर काशी में 11 लाख दीपों से जगमगाएंगे घाट, नावों के लिए लागू होगा टू-वे लेन सिस्टम

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। देव दीपावली पर इस बार काशी के घाट 11 लाख से अधिक दीपों की रोशनी से जगमगाएंगे। श्रद्धा और भव्यता के इस आयोजन में भीड़ प्रबंधन से लेकर नावों के संचालन तक की व्यवस्था बदली गई है। गंगा में नमो घाट से अस्सी घाट तक नावों के आवागमन के लिए पहली बार टू-वे लेन सिस्टम लागू होगा। इसके तहत नावों के आने और लौटने के लिए अलग-अलग रास्ते निर्धारित किए गए हैं, ताकि गंगा में नावों की टक्कर और अव्यवस्था की आशंका कम हो।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वाराणसी में गंगा महोत्सव और देव दीपावली की तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए। गंगा महोत्सव 20 से 23 नवंबर तक नमो घाट पर आयोजित होगा।

चारों दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाई जाएगी। इस दिन सभी पक्के घाटों, गंगा के सामने रेतीले तट और शहर के 100 से अधिक कुंडों पर 11 लाख से अधिक दीप जलाए जाएंगे। इनमें स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार दीपक भी शामिल होंगे।

27 वॉच टावर और ड्रोन कैमरों से होगी निगरानी देव दीपावली की शाम दशाश्वमेध घाट पर विश्वप्रसिद्ध गंगा महाआरती होगी। इसके बाद चेत सिंह घाट पर प्रोजेक्शन और लेजर शो आयोजित किया जाएगा। दशाश्वमेध और अस्सी घाट के सामने ड्रोन शो होगा, जबकि धाम के सामने ग्रीन आतिशबाजी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोजन का उल्लास केवल घाटों तक सीमित न रहे, बल्कि अन्य स्थानों पर भी दीपोत्सव की व्यवस्था की जाए।