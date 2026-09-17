इंस्पायर अवॉर्ड मानक योजना में उत्तर प्रदेश अव्वल, 30 हजार से अधिक छात्रों ने भेजे आईडिया

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। इंस्पायर अवॉर्ड मानक योजना में नामांकन के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश से अब तक 30,127 आवेदन किए जा चुके हैं। राजस्थान 24,424 नामांकन के साथ दूसरे और बिहार 16,346 नामांकन के साथ तीसरे स्थान पर है।

छत्तीसगढ़ चौथे, कर्नाटक पांचवें, ओडिशा छठे, झारखंड सातवें, उत्तराखंड आठवें, मध्य प्रदेश नौवें और महाराष्ट्र 10वें स्थान पर है। प्रदेश के 75 जिलों में लखनऊ सबसे आगे है। मंडल स्तर पर भी लखनऊ मंडल का नामांकन सर्वाधिक है। केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से योजना के लिए 15 जुलाई से आवेदन लिए जा रहे हैं। अंतिम तिथि 10 अक्टूबर है। स्कूलों के माध्यम से छात्रों के नए और उपयोगी विचार पोर्टल पर भेजे जाते हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर इनकी समीक्षा के बाद चयनित एक लाख विद्यार्थियों को डीबीटी से 10-10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इससे विद्यार्थी अपने विचार का माडल या विज्ञान प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। इसके बाद जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रदर्शनियों में माडल प्रदर्शित करने का मौका मिलता है।