जितेंद्र उपाध्याय, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में नदियों का जाल कभी गांवों की जीवनरेखा हुआ करता था, लेकिन अतिक्रमण, भूजल के अत्यधिक दोहन और प्राकृतिक जलस्रोतों के क्षरण ने छोटी नदियों के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया है।

प्रदेश में छोटी और बड़ी नदियों की कुल लंबाई करीब 1.48 लाख किलोमीटर है, जबकि नहरों का नेटवर्क 76 हजार किलोमीटर तक फैला है। इसके बावजूद भूजल का दोहन दुनिया में सबसे अधिक हो रहा है। बीते 50 वर्षों में छोटी नदियों के नेटवर्क में करीब 40 प्रतिशत की कमी आई है। 1970 में सदानीरा रहने वाली कई नदियां अब मौसमी प्रवाह वाली बन गई हैं, जबकि कई नदियां नक्शे से ही गायब हो चुकी हैं।

बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) की ओर से नदियों पर चल रहे शोध पर यह तथ्य सामने आए हैं। बीबीएयू के पर्यावरण विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. वेंकटेश दत्ता के ने बताया कि शोध में प्रदेश में गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, शारदा, राप्ती और गंडक जैसी बड़ी नदियों के अलावा हजारों छोटी नदियां हैं। इनका जलग्रहण क्षेत्र (वाटरशेड) लगातार सिकुड़ रहा है। कई नदियों के राजस्व अभिलेख और नक्शे तक उपलब्ध नहीं हैं। इससे उनके प्राकृतिक प्रवाह क्षेत्र पर अतिक्रमण बढ़ा है।

20 किलोमीटर बची नदी छोटी नदियों की बदहाली के उदाहरण प्रदेश के अलग-अलग जिलों में देखे जा सकते हैं। हरदोई से निकलने वाली बेहता नदी शुरुआती 20 किलोमीटर में ही लुप्त हो चुकी है। सरायन नदी के उद्गम स्थल से करीब 35 किलोमीटर तक नदी का अस्तित्व नहीं दिखाई देता।

वहीं राजधानी की शाहिरी नदी पूरी तरह लुप्त हो चुकी है, जबकि बख्शी नदी को अब किला मोहम्मदी नाले के नाम से जाना जाता है। इन बदलावों से नदियों के प्राकृतिक जलप्रवाह और उनके जलग्रहण क्षेत्र में आई कमी का अंदाजा लगाया जा सकता है।

प्रो. दत्ता ने बताया कि टीम फिलहाल सरायन, सई, भैंसी, कठिना, बेहता, कल्याणी और पिरई जैसी छोटी नदियों के पुनरुद्धार पर काम कर रही है। टीम का मानना है कि नदियों को बचाने के लिए केवल सीवेज ट्रीटमेंट और घाटों का सुंदरीकरण पर्याप्त नहीं है। इसके लिए उद्गम स्थल पर जलप्रवाह बहाल करने, बाढ़ क्षेत्र को सुरक्षित रखने, आर्द्रभूमियों के संरक्षण और नदी तटों पर प्राकृतिक वनस्पति विकसित करने की जरूरत है।