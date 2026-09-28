यूपी में बारिश और आंधी-तूफान का तांडव: 60 घंटे में 56 लोगों की मौत, 1000 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य में पिछले कई दिनों से जारी भारी वर्षा एवं प्रतिकूल मौसम को देखते हुए प्रभावित जिलों में राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी हैं।

राहत आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने रविवार को प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों एवं अपर जिलाधिकारियों से संवाद कर राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की और राहत कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए।

उन्होंने जिलाधिकारियों को अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी समस्याओं की जानकारी लेने तथा आवश्यक सहायता तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

राहत आयुक्त ने बताया कि 25 सितंबर से 27 सितम्बर की सुबह तक प्रदेश में 66.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि इस अवधि में सामान्य वर्षा 7.6 मिलीमीटर है। इस प्रकार प्रदेश में वर्षा सामान्य से 775 प्रतिशत अधिक वर्षा रिकार्ड की गई।

आंधी-तूफान के कारण 56 की मौत प्रदेश के 75 जिलों में से 56 मिमी में अत्यधिक वर्षा दर्ज की गई है। फर्रूखाबाद में सामान्य से 7385 प्रतिशत, कन्नौज में 5664 प्रतिशत, शाहजहांपुर में 4408 प्रतिशत, हमीरपुर में 4240 प्रतिशत तथा महोबा में 4100 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई है।