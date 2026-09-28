यूपी को मिलेंगे 4 नए लिंक एक्सप्रेसवे, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी; इन जिलों को मिलेगा फायदा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने राज्य में चार नए लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर शिलान्यास की तैयारी शुरू कर दी है।

इन लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया गया है। यूपीडा ने फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर टेंडर की प्रक्रिया भी लगभग पूरी कर ली है।