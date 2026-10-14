उत्तर प्रदेश भाजपा ने ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष नियुक्त किए, कहां से किसे मिली जिम्मेदारी? देखें लिस्ट

इसके तहत किशन कुमार लोधी को लखनऊ महानगर और हीरा यादव को वाराणसी का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।मेरठ से पूर्व पार्षद और पार्टी नेता मनोज वर्मा को ओबीसी मोर्चा का महानगर अध्यक्ष और रवि चौधरी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है।
यहां पर देखिए पूरी लिस्ट-
क्षेत्र- पश्चिम
|क्रम
|जिला नाम
|नाम
|1
|रामपुर
|रोहिताश मौर्य
|2
|मुरादाबाद महानगर
|चन्दर कुमार प्रजापति
|3
|मुरादाबाद जिला
|जीवन सिंह पाल
|4
|अमरोहा
|उत्तम प्रजापति
|5
|बिजनौर
|शीशपाल सिंह
|6
|सहारनपुर महानगर
|संजीव विश्वकर्मा
|7
|सहारनपुर जिला
|साहब सिंह सैनी
|8
|मुजफ्फरनगर
|विजय वर्मा (स्वर्णकार)
|9
|बागपत
|शेरसिंह गुर्जर
|10
|शामली
|राहुल पाल
|11
|मेरठ महानगर
|मनोज वर्मा (नाई)
|12
|मेरठ जिला
|रवि चौधरी
|13
|गाजियाबाद महानगर
|राहुल गोस्वामी
|14
|गाजियाबाद जिला
|जीतपाल कश्यप
|15
|बुलन्दशहर
|राजू लोधी
|16
|सम्भल
|मदन लाल खड़गवंशी
|17
|हापुड़
|परमजीत प्रधान
क्षेत्र- ब्रज
|क्रम
|जिला नाम
|नाम
|1
|आगरा जिला
|मुकेश राजपूत
|2
|आगरा महानगर
|बंटी बघेल
|3
|मथुरा जिला
|चन्द्रवीर सोलंकी
|4
|मथुरा महानगर
|कपिल पटेल लोधी
|5
|फिरोजाबाद जिला
|विकास राजपूत
|6
|फिरोजाबाद महानगर
|सुशील यादव
|7
|अलीगढ़ जिला
|यशपाल बघेल
|8
|अलीगढ़ महानगर
|भूपेन्द्र सिंह राजपूत
|9
|हाथरस
|देवेन्द्र चौधरी
|10
|मैनपुरी
|गिरजानंद शाक्य
|11
|कासगंज
|डॉ० खूबसिंह लोधी
|12
|बरेली महानगर
|दयाशंकर साहू
|13
|बरेली जिला
|सुरेश कुमार गंगवार
|14
|आंवला
|अमरसिंह वर्मा
|15
|बदायूँ
|सुनील राठौर
|16
|पीलीभीत
|संतराम राठौर
|17
|शाहजहाँपुर जिला
|सिद्धार्थ कश्यप
|18
|शाहजहाँपुर महानगर
|रमेश पाल
|19
|एटा
|विनय वर्मा (लोधी)
क्षेत्र- कानपुर
|क्रम
|जिला नाम
|नाम
|1
|कानपुर ग्रामीण
|आकाश वर्मा (निषाद)
|2
|औरैया
|राहुल गुप्ता (कलार)
|3
|इटावा
|पंकज कुशवाहा
|4
|फतेहपुर
|बलराम लोधी
|5
|कन्नौज
|मिथलेश बाथम
|6
|फर्रूखाबाद
|उमेश बाबू राठौर
|7
|बांदा
|अरूण पटेल
|8
|महोबा
|बलवीर सेन (नाई)
|9
|झांसी महानगर
|किशोरी प्रसाद रैकवार
|10
|ललितपुर
|माखन पटेल
|11
|हमीरपुर
|धमेन्द्र साहू
|12
|जालौन
|कान्त पाल
|13
|कानपुर उत्तर
|अरविन्द गुप्ता
क्षेत्र- अवध
|क्रम
|जिला नाम
|नाम
|1
|लखनऊ महानगर
|किशन कुमार लोधी
|2
|लखनऊ जिला
|दिनेश कुमार वर्मा
|3
|रायबरेली
|सूर्यप्रकाश वर्मा
|4
|उन्नाव
|मनोज निषाद
|5
|सीतापुर
|संतोष प्रजापति
|6
|हरदोई
|दिनेश पाल
|7
|अयोध्या जिला
|सुधीर गुप्ता
|8
|अयोध्या महानगर
|डॉ० अरविन्द चौरसिया
|9
|अम्बेडकरनगर
|अमरजीत मौर्य
|10
|बाराबंकी
|सुरजीत पाल
|11
|बलरामपुर
|प्रिन्स वर्मा
|12
|बहराइच
|नन्हे लाल लोधी
|13
|गोण्डा
|प्रिन्स चौरसिया
|14
|श्रावस्ती
|शुभम कश्यप
|15
|लखीमपुर खीरी
|भूपेन्द्र मोदी
क्षेत्र- काशी
|क्रम
|जिला नाम
|नाम
|1
|वाराणसी महानगर
|हीरा यादव
|2
|वाराणसी जिला
|गोविन्द दास गुप्ता
|3
|चन्दौली
|ऋषि चौहान
|4
|गाजीपुर
|विरेन्द्र चौहान
|5
|भदोही
|राजेन्द्र सिंह बघेल
|6
|सोनभद्र
|निशांत कुशवाहा
|7
|जौनपुर
|ईशान राम जायसवाल
|8
|सुल्तानपुर
|गौरव कुमार मौर्य
|9
|अमेठी
|नाथ लोधी
|10
|प्रयागराज महानगर
|राजेश निषाद
|11
|प्रयागराज यमुनापार
|राजू सिंह पटेल
|12
|प्रयागराज गंगापार
|राजकुमार पटेल
|13
|प्रतापगढ़
|शिवकुमार चौरसिया
|14
|कौशाम्बी
|योगेश कुमार साहू
|15
|मछलीशहर
|महेन्द्र यादव
|16
|मिर्जापुर
|राजेश पटेल
क्षेत्र- गोरखपुर
|क्रम
|जिला नाम
|नाम
|1
|गोरखपुर महानगर
|संतोष राजभर
|2
|गोरखपुर जिला
|गणेश निषाद
|3
|महराजगंज
|वीरेन्द्र चौहान
|4
|कुशीनगर
|सुशील शर्मा
|5
|देवरिया
|रणविजय सिंह सेंथवार
|6
|बस्ती
|विनय कुमार यादव
|7
|आजमगढ़
|मिथलेश चौरसिया
|8
|लालगंज
|अंशू जायसवाल
|9
|मऊ
|अनिल चौहान
|10
|बलिया
|संजीव वर्मा (कुशवाहा)
|11
|संतकबीरनगर
|वशिष्ट मौर्य
यह भी पढ़ें- पहले रहनुमा ही चोर थे, अब गुस्ताखी की तो चौराहे पर मिलेंगे यमराज: CM योगी