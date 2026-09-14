BRICS सम्मेलन के चलते आगरा में नहीं मिली जगह तो लखनऊ में उतरा अमेरिकी प्लेन, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। ब्रिक्स सम्मेलन के बीच एक अमेरिकी चार्टर विमान की भारत में मौजूदगी ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया। यह विमान आगरा जा रहा था, वहां पहले से ही पार्किंग की उपलब्धता नहीं थी। शैक्षिक भ्रमण पर निकले अमेरिकी नागरिकों को लखनऊ में उतारकर सड़क मार्ग से आगरा ले जाया गया।

घटना रविवार सुबह 11:50 बजे की है। चार्टर विमान में 56 अमेरिकी यात्री सवार थे। पायलट ने लखनऊ एटीसी से संपर्क किया और लखनऊ में सुरक्षित लैंडिंग की। आइसलैंड एयर के 757-200 बोइंग विमान को लखनऊ से सोमवार दोपहर दो बजे रवाना किया जाएगा।