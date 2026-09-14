लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड रोड का गिरा प्लास्टर, गुणवत्ता पर उठे सवाल

गुलाब सिंह, लखनऊ। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड रोड का प्लास्टर रविवार देर रात गिर गया। इसके कारण लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर वाहनों का आवागमन कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया।

मौके पर कार्यदायी संस्था पीएनसी कर्मी व स्थानीय पुलिस के मदद से ट्रैफिक को लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से निकाला गया। हालांकि प्लास्टर गिरने से कोई घायल नहीं हुआ है। प्लास्टर गिरने वाले स्थान पर बैरिकेडिंग कर दी गई है।

पहली बार हुई प्लास्टर गिरने की घटना

वही दूसरी ओर प्लास्टर गिरने से एलिवेटेड रोड की सरिया दिखने लगी है। इसको लेकर एक बार फिर एक्सप्रेसवे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं ? बंथरा के पास हुईं घटना के बाद से खाण्डेदेव टोल पर वाहनों की कतार लगी रही। अभी तक बरसात में ग्रीन फील्ड व एलिवेटेड रोड धंस रही थी, पहली बार प्लास्टर गिरने की घटना हुई है।